Fino a 80 centimetri di neve in quota: previste ulteriori precipitazioni

FVG - Come anticipato dalle previsioni, per tutta la giornata del primo febbraio e anche nella notte la regione Fvg è stata coinvolta da una perturbazione che ha portato con sè pioggia e neve, che si registrano anche nella giornata del 2 febbraio.

Copiose nevicate

Nella notte fra il primo e il 2 febbraio, in particolare, sono state osservate nevicate moderate sui settori occidentali di Alpi e Prealpi Carniche. Pecipitazioni nevose che si sono fatte più abbondanti verso est, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Da quando sono iniziati a scendere i primi fiocchi, attorno a 1500 metri, sono si misurano circa 20-30 centimetri circa di neve fresca a ovest, 50-60 centimetri sulle zone centro-orientali, fino a 80 centimetri circa sul Monte Canin. A fondovalle, a partire da 800-900 centimetri, sono presenti circa 15-20 centimetri sia in alta Carnia che nel Tarvisiano. Il vento sostenuto da sudovest, dopo aver soffiato in maniera sostenuta fino alla serata del primo febbraio si è attenuato decisamente nella notte. A bassa quota, invece si sono registrate piogge, con poco vento anche sulla costa.

L'evoluzione

Nel pomeriggio ci sarà una probabile ulteriore attenuazione delle nevicate, tranne che nel Tarvisiano, dove probabilmente proseguiranno, in forma debole o moderata per tutta la giornata del 2 febbraio. La prossima notte invece, ci sarà una probabile ripresa delle nevicate su gran parte del territorio montano, fino a fondovalle.

Criticità

Alla sala operativa regionale della Protezione Civile non sono giunte segnalazioni di criticità. L’evento ha determinato precipitazioni che hanno superato i 50 millimetri nelle 24 ore nelle Prealpi Carniche e i 150 millimetri nelle Prealpi Giulie senza causare criticità al reticolo fluviale principale. Nella zona pedemontana orientale le precipitazioni hanno superato i 40 millimetri.