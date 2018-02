Carnevale in città all'insegna dell'animazione per i piccoli

UDINE - Musica, spettacoli di magia, giocoleria, truccabimbi e molto altro. È tutto pronto per la settimana clou del Carnevale in città, che tra giovedì e martedì grasso in piazza Matteotti proporrà un ricco programma di iniziative in maschera per i più piccoli.

Giovedì 8 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 l'antica piazza delle Erbe si animerà con il ‘Magic Fantasy Show’ e ‘Le magiche sculture di carnevale’. Sparabolle, clow e tanti altri eroi in maschera guideranno i bambini tra laboratori con palloncini, giochi, quiz e sfilate di mascherine.

Sabato 10, sempre dalle 15.30 alle 17.30 in piazza Matteotti, è in programma un ‘Carnevale in multicolor’, tanti giochi da ridere in compagnia delle mascotte Coriandolo, Sponky e Flyman. Tutti col naso all'insù, poi, per l'arrivo del paracadute gigante.

Gran finale, martedì grasso 13 febbraio, ancora una volta in piazza Matteotti dalle 15.30, con la ‘Polvere di magia’, illusionismi, sfilate, baby dance e giochi insieme con il Mago Mister Magic e Sparty.

Ludoteca comunale

Non mancheranno poi tantissimi appuntamenti organizzati dalla Ludoteca comunale, sia in piazza Matteotti con il Ludobus (domenica 11 febbraio dalle 11 alle 13), sia nella sede di via del Sale 21. Giovedì 8 spazio, infatti, a un laboratorio ludico creativo per bambini fino ai 36 mesi, sabato 10, dalle 16, un incontro laboratorio con Giuseppe Bernardinelli e la realizzazione con la carta di piccole opere mobili (per bambini dai 5 anni in su e con repliche il 17 febbraio e il 3 marzo). Martedì 13 dalle 16, poi, tutti con i calzini rigorosamente diversi l'uno dall'altro per la giornata dei calzini spaiati, festeggiata in ludoteca con un laboratorio dedicato ai bimbi dai 6 anni in su. Fino al 3 marzo, infine, sempre in Ludoteca e in base agli orari di apertura saranno visitabili le opere di Giuseppe Bernardinelli.

Biblioteche cittadine

Non meno ricco è il programma delle iniziative organizzate nelle biblioteche cittadine con tanti pomeriggi all'insegna di storie, laboratori e letture per bambini nei diversi quartieri della città.

Musei

Anche i Musei cittadini, in particolare l'Etnografico e l'Archeologico, offriranno degli appuntamenti per i più piccoli e ispirati al carnevale. Sabato 10 febbraio, alle 14.30 al Museo Archeologico in Castello, è in programma un laboratorio per sperimentare i materiali e gli strumenti utilizzati dal vasaio e creare così il proprio ‘vaso neolitico’ (costo 8 euro con prenotazione obbligatoria). Il giorno successivo, domenica 11 febbraio, a palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli, alle 14.30, attraverso i racconti dei nonni i bambini dai 6 agli 11 anni scopriranno i mostri della tradizione friulana per un ‘travestimento da brivido’ (costo 8 euro con prenotazione obbligatoria). Tutte le domeniche, inoltre, dalle 15 alle 17 è aperta la Playroom del Museo Archeologico a disposizione di tutte le famiglie per vivere il museo in modo ‘diverso’.

Portamincentro

Anche ‘Portamincentro’, infine, il laboratorio comunale per l'infanzia attivato nella centralissima via Vittorio Veneto 14, proporrà, martedì 13 dalle 16, un pomeriggio dedicato alla creazione di maschere in cartapesta.