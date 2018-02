Piccolipalchi: doppio appuntamento teatrale a misura di bambino

FRIULI - Doppio appuntamento, domenica 4 febbraio, con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per i bambini e le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e la partecipazione della Fondazione Friuli.

Tolmezzo

Alle 16.30 il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo ospiterà la compagnia tarantina Crest con lo spettacolo Biancaneve, la vera storia dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Nel divertente ed emozionante allestimento curato da Michelangelo Campanale che firma testo, regia, scene e costumi, la narrazione della storia è suddivisa in sette brevi racconti, uno per ciascun nano. Recuperando la fiaba originale e allontanandosi dalla versione edulcorata di Disney, lo spettacolo prende per mano i bambini e li accompagna dietro le quinte della storia dove prendono vita i personaggi, ciascuno con i propri sentimenti e le proprie azioni, talvolta buoni, talvolta cattivi.

Grado

Alle 17, invece, all’Auditorium Biagio Marin di Grado andrà in scena La mia grande avventura, spettacolo rivolto ai bambini dai 5 anni in su e coprodotto dal Css Teatro stabile di innovazione del Fvg e dal Teatro delle Apparizioni di Roma. Attraverso la metafora del viaggio, la storia del protagonista Amos racconta un’avventura di conquista e di cambiamento che è anche la storia di tutti noi, in ogni tempo.

Per conoscere il programma completo della rassegna e per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.