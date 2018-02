Ecco i candidati della Lega per il Parlamento: «Non ci sono paracadutati dall'esterno»

UDINE - La Lega del Friuli Venezia Giulia ha presentato i suoi candidati a Camera e Senato. «Sono orgoglioso di questa squadra - ha detto il segretario del Fvg, Massimiliano Fedriga -. Abbiamo scelto tutti candidati che rappresentano il territorio: non abbiamo portato 'paracadutati' dall'esterno. Vogliamo che il Friuli Venezia Giulia e i territori che lo compongono abbiano una rappresentanza delle varie comunità: a differenza altre forze politiche abbiamo messo prima la nostra terra».



Ecco i nomi dei candidati in Fvg

Nei collegi plurinominali, alla Camera la Lega Nord propone Massimiliano Fedriga, Vannia Gava, Massimiliano Panizzut e Aurelia Bobisutti, al Senato Mario Pittoni, Raffaella Marin, Lorenzo Tosolini e Federica Chellini. Nei collegi uninominali, alla Cemera, nell'area 'Udine', Daniele Moschioni, in quella 'Pordenone' Vannia Gava.

Fedriga non si fida dei sondaggi

Stando alle proiezioni del quotidiano La Repubblica, il centrodestra, in Fvg, sarebbe in netto vantaggio, sia alla Camera che al Senato. Ma Fedriga non si fida: «Non credo ai sondaggi, nè quando ci danno per sconfitti nè quando ci danno stravincenti. Dobbiamo far capire al territorio quello che proponiamo: siamo persone che crediamo nel cambiamento del Paese, senza dare nulla per scontato. Bisogna lavorare pancia a terra - sottolinea Fedriga - questo sarà il leitmotiv della nostra campagna elettorale».



Ancora nessuna decisione per le Regionali

Fedriga ha parlato anche di elezioni Regionali, con il centrodestra che non ha ancora annunciato un candidato: «Non dedico io da solo, se lo avessi fatto il nome già ci sarebbe, avendomi indicato, il mio partito, come presidente. Al di là delle tempistiche, serve fare la scelta migliore, perchè sarà quella che farà decidere ai cittadini del Fvg da che parte stare e quale candidato votare».