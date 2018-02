Nuova allerta meteo della Protezione Civile: pericolo valanghe ancora forte

FVG - La Protezione Civile del Fvg ha lanciato una nuova allerta meteo dalle mezzanotte del 3 febbraio, fino alle 23.55 del 4.Il fronte che interessa il Nord Italia, infatti, nella serata di venerdì 2 febbraio, formerà sulla Corsica una depressione al suolo che si sposterà poi verso l'Adriatico. Tale depressione richiamerà sabato 3 correnti fredde di Bora al suolo e umide da sud in quota, specie sulla costa.

Previsione per sabato 3 febbraio

A partire dalle prime ore di sabato 3 febbraio, della notte saranno probabili nevicate moderate sul Carso, possibili anche sulle zone più alte di Trieste e forse, temporaneamente, fino al livello del mare, specie in giornata. Soffierà Bora forte al mattino, con raffiche oltre i 100 chilometri orari, in attenuazione nel corso della giornata. Sarà possibile anche la formazione di ghiaccio al suolo. Verso sera attenuazione delle precipitazioni.

Pericolo valanghe

Secondo le previsioni non sussistono criticità idraulica e idrogeologica. Sono però previste ulteriori nevicate che possono determinare disagi a viabilità e infrastrutture di rete fino ai fondovalle montani. Il pericolo valanghe rimarrà forte (grado 4) solo su Alpi e Prealpi Giulie fino a tutta la giornata di domenica. Sulla zona del Carso i fenomeni di neve e vento con raffiche forti si esauriranno nella giornata di sabato. Possibile formazione di ghiaccio al suolo.