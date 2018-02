Gli eventi in programma sabato 3 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

CioccolatiAmo

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo ‘Udine in Cioccolato’ - ‘CioccolatiAmo’, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in via Mercatovecchio a Udine, dal primo al 4 febbraio. Maggiori info, qui.

VisioKids

Domani sabato 3 febbraio, alle 15, nuovo appuntamento dedicato ai più piccini: sullo schermo del Visionario Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa, film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Nuovo percorso teorico-esperienziale alla Casa delle Donne

Stima, autostima, consapevolezza. Sono queste le tre parole chiave del nuovo percorso teorico-esperienziale proposto dalla Casa delle Donne ‘Paola Trombetti’, che accompagnerà le partecipanti alla comprensione e alla scoperta delle convinzioni limitanti e alla capacità di affrontarle e superarle. Il ciclo di appuntamenti partirà sabato 3 febbraio alle 9.30 per poi proseguire il 10 e il 24 febbraio alla stessa ora nella sede di via Pradamano 21. Gli incontri saranno condotti dalla counselor professionista Maura Maria Caisutti. Per informazioni e iscrizioni: mauracaisutti@hotmail.it tel 339 8168075.

First Lego League

Tutto pronto al Bearzi di Udine per la fase regionale della First Lego® League, che l'Istituto di via Don Bosco ospiterà nel weekend del 3 e 4 febbraio. Tutti i dettagli, qui.

‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’

La Società Sportiva Dilettantistica ‘Formazione Sporting Club’, con la sua struttura di via Istria 13, a Latisana, Centro Polisportivo che ha al suo attivo oltre 1500 tesserati, organizza per sabato 3 febbraio, dalle 14 alle 16, delle prove gratuite, di tennis, karate e aikido, ginnastica artistica, balli caraibici, scherma, judo, disponibile anche la sala attrezzi. Maggiori info, qui.

Inaugura la mostra ‘Movimenti nello spazio’

Una carrellata di sculture mobili colorate, appositamente studiate per ottenere una variazione di colore e di movimento determinati essenzialmente dall'aria e dalla luce. Sarà inaugurata sabato 3 febbraio, alle 16, nei locali della Ludoteca comunale di via del Sale 21, la mostra ‘Movimenti nello spazio’, un'esposizione di opere di Giuseppe Bernardinelli. Per saperne di più, qui.

Trofeo Biberon

Venerdì 2 febbraio, lo skicross aprirà ufficialmente la 34^ edizione (13^ internazionale) del trofeo Biberon, sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra. L'evento, considerato ormai una sorta di campionato degli sport invernali a cui partecipano 800 giovanissimi in rappresentanza di tutti gli sci club del Friuli Venezia Giulia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia, inizierà il 2 febbraio alle 10.30 con le categorie baby e cuccioli maschile e femminile e proseguirà il sabato, quando torneranno nuovamente in pista i baby e cuccioli per la gara di slalom alle ore 10.15, sempre sulla Cimacuta. Maggiori info, qui.

Terza edizione per LexFest

A Cividale del Friuli va in scena la terza edizione di LexFest (2-4 febbraio), kermesse nazionale dedicata alla giustizia diretta da Andrea Camaiora e presieduta da Carlo Nordio. Per scoprire gli ospiti e il programma, qui.