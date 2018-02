Gli eventi in programma domenica 4 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Piccolipalchi_ Biancaneve

Alle 16.30 il Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo ospiterà la compagnia tarantina Crest con lo spettacolo Biancaneve, la vera storia dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Maggiori info, qui.

Time managemen e gestione dello stress

Domenica 4 febbraio, a Pasian di Prato, è in programma una giornata aperta a tutti, appuntamento parte del programma della scuola di formazione per operatori e insegnanti di Pranic Healing Italia. Condurrà l’appuntamento la professoressa Nadia Miniussi, terapeuta, insegnante e life coach. Maggiori dettagli, qui.

‘La famosa invasione degli Orsi in Sicilia’

Animali parlanti, allegri fantasmi, terribili orchi, maghi ambigui e… pessimi uomini sono i protagonisti de La famosa invasione degli orsi in Sicilia, spettacolo dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni in scena domenica 4 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con inizio alle 17. I dettagli, qui.

CioccolatiAmo

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo ‘Udine in Cioccolato’ - ‘CioccolatiAmo’, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in via Mercatovecchio a Udine, dal primo al 4 febbraio. Maggiori info, qui.

First Lego League

Tutto pronto al Bearzi di Udine per la fase regionale della First Lego® League, che l'Istituto di via Don Bosco ospiterà nel weekend del 3 e 4 febbraio. Tutti i dettagli, qui.

Trofeo Biberon

Venerdì 2 febbraio, lo skicross aprirà ufficialmente la 34^ edizione (13^ internazionale) del trofeo Biberon, sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra. L'evento, considerato ormai una sorta di campionato degli sport invernali a cui partecipano 800 giovanissimi in rappresentanza di tutti gli sci club del Friuli Venezia Giulia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia, inizierà il 2 febbraio alle 10.30 con le categorie baby e cuccioli maschile e femminile e proseguirà il sabato, quando torneranno nuovamente in pista i baby e cuccioli per la gara di slalom alle ore 10.15, sempre sulla Cimacuta. Maggiori info, qui.

Terza edizione per LexFest

A Cividale del Friuli va in scena la terza edizione di LexFest (2-4 febbraio), kermesse nazionale dedicata alla giustizia diretta da Andrea Camaiora e presieduta da Carlo Nordio. Per scoprire gli ospiti e il programma, qui.