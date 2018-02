Cinema sociale di Gemona: con The hate destroyer prosegue il ciclo di film sulla Shoah

GEMONA - Continua anche dopo la Giornata della Memoria il ciclo di film che ricorda la tragedia della Shoah proposto dalla Cineteca del Friuli. Dopo l'evento speciale Gli invisibili di Claus Räfle e Un sacchetto di biglie di Christian Duguay, a partire da lunedì 5 febbraio (alle 21) arriva al Cinema Sociale di Gemona The Hate Destroyer del regista torinese Vincenzo Caruso. Il film è in programma anche mercoledì 7 alle 19.15 e in date successive.

La pellicola

Premiato al Biografilm Festival 2017, il documentario mette al centro una figura reale di donna, la 72enne attivista berlinese Irmela Mensah-Schramm, divenuta un simbolo della lotta contro i messaggi che inneggiano all'odio. Una mattina del 1985, andando al lavoro, Irmela vede su un muro della sua città un adesivo razzista e rientrando, la sera, lo stacca usando le chiavi di casa. Da allora, armata di bombolette spray e raschietto, cancella dai muri di Berlino i simboli nazisti e ogni scritta omofoba e razzista che vede, non prima di averli fotografati. Nonostante le aggressioni subite e le minacce di morte da parte dei gruppi neonazisti tedeschi, la "distruttrice di odio" va avanti nella sua azione quotidiana, ricordando a tutti che anche con gesti semplici, con un "no" individuale, si può porre un freno al dilagare di intolleranza e violenza. Le mostre fotografiche di Irmela Mensah-Schramm sono ospitate in tutta Europa.

Info: www.cinemateatrosociale.it, 348 8525373.