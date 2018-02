Feng Shui: a Udine un corso pratico e creativo

UDINE - Alla Libreria Perlanima di Udine (via Pordenone, 58), martedì 6 febbraio, è in programma, alle 20, un appuntamento dedicato al Feng Shui. a condurre la serata ci sarà Anita Clara, operatrice Feng Shui e Space Clearing. La seconda serata sarà il 13 febbraio.

Il Feng Shui

Il Feng Shui è un’antica arte geomantica taoista, che insegna ad armonizzare gli spazi abitativi per ripristinare l’energia della nostra casa. Come funziona? Non è affatto necessario affrontare costose ristrutturazioni o cambiare l’intero arredamento: spesso è sufficiente introdurre oggetti, accessori o colori, magari imparando a seguire la nostra intuizione e creatività, per ottenere un risultato importante e duraturo. Significativamente, comparando i principi di questa tradizione orientale con quelle di altri popoli appartenenti a diverse zone geografiche del pianeta, si scopre che le nozioni fondamentali combaciano tra loro, come in una sorta di sacro ordine primordiale. In questa prima serata del Corso, scopriremo le nozioni di base di quest’affascinante filosofia orientale, integrate però con il sistema della Ruota di Medicina dei Nativi Americani e riceveremo consigli e suggerimenti pratici da applicare subito in casa nostra per riattivarne l’energia latente. Inoltre, saremo accompagnati in una meditazione guidata che ci svelerà qual è il centro dinamico di casa nostra e scopriremo quali sono i piccoli ma fondamentali cambiamenti da apportare nel nostro spazio per installare in esso le qualità di cui abbiamo personalmente bisogno in questo momento della nostra esistenza. Inoltre, in accordo con il calendario, vedremo come accogliere nelle nostre case l’energia dell’Amore con un altare delle benedizioni dedicato al giorno di San Valentino.

Info e prenotazioni in libreria: libreriaperlanima@libero.it | 0432.1710321 |