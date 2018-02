Anà-Thema Teatro presenta’Innamorati Opera Rock’

POVOLETTO - Dopo una lunga e fortunata tournée in Italia e all'estero, torna in Friuli (domenica 18 febbraio, alle 18, al Nuovo Teatro di Povoletto) lo spettacolo con la regia di Luca Ferri.

Un adattamento per creare un linguaggio più diretto

Il testo parte dall’opera Goldoniana ma in scena è portato un adattamento per creare un linguaggio più diretto e vicino alla realtà contemporanea. Giocare con il classico per modernizzarlo senza dimenticare che il pubblico deve comprendere il procedimento espressivo e lo spettacolo nella sua interezza…è questo uno degli obiettivi di Innamorati Opera Rock! La scena, il testo, i costumi e le musiche partono dalle origini iconografiche della commedia dell’arte e non solo, per svilupparsi in un esperimento teatrale che ne dimostra l’attualità dei contenuti. La scenografia si presenta come una grande struttura di tubi innocenti sulla quale gli attori e la Band salgono, suonano e recitano; ma la scena principale si sviluppa su di una piattaforma in legno che ricorda il tradizionale palchetto di commedia dell’arte, con tanto di ribaltine trasformate in luci d’avanspettacolo. I costumi, ideati e realizzati da Emmanuela Cossar, ricordano gli abiti dell’epoca ma completamente rivisitati e modernizzati, ricchi di colori, di policromie e di materiali non tipicamente settecenteschi, come le futuristiche parrucche che rendono i personaggi insoliti ed inaspettati. A cornice dello spettacolo, una colonna sonora originale creata e suonata dal vivo dalla rock band Evenfall, che grazie alla soprano Elena Pontini contamineranno le classiche composizioni verdiane con ritmi e sonorità rock. Nell’insieme ‘Innamorati Opera Rock’ si presenta come uno spettacolo unico ed adatto a tutta le età con un occhio di riguardo alle giovani generazioni, rappresentando l'evoluzione naturale del concetto stesso di teatro dell'arte. Appaiono in scena i personaggi della tradizione goldoniana ma in realtà sono i giovani d'oggi, talmente innamorati da temere in ogni istante di perdere il loro amore, talmente innamorati da rischiare di perderlo davvero. Mentre tutti i personaggi svolgono l'intricato intreccio che li porterà al giusto lieto fine, accade una magia, la musica, non quella barocca così cara al Goldoni, ma il rock, quello degli Evenfall, quello di una chitarra elettrica, di un basso e di una batteria suonati come si confà alla voce incredibile di Elena Pontini.



Info e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |