Rinnovo permessi Ztl: i moduli da compilare sono disponibili online

UDINE - Il Comune di Udine informa che è disponibile sul sito dell'amministrazione (www.comune.udine.gov.it), nella sezione «servizi online», la modulistica per i rinnovi dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato. I possessori di permessi che scadevano il 31 gennaio 2018 e che, lo ricordiamo, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018, devono comunicare entro il 28 febbraio i propri dati e le targhe dei veicoli in modo tale che vengano inseriti nel database e consentire così ai nuovi varchi elettronici il riconoscimento in automatico dei mezzi autorizzati a entrare in Ztl.

Come fare

Come si legge sul sito, tre sono le categorie che devono compilare i moduli di rinnovo, ovvero i possessori di autorizzazione temporanea o permanente, i titolari di contrassegno disabili e le categorie di utenti per operazioni di carico e scarico in fascia libera (dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 16). Entro la fine di questo mese, dunque, sarà sufficiente compilare la dichiarazione sostitutiva e, una volta compilata e firmata, dovrà essere consegnata a mano o spedita all'ufficio protocollo dell'Uti Friuli Centrale in via Poscolle 6 o, ancora, inviata tramite posta elettronica all'indirizzo ztl.polizialocale@friulicentrale.utifvg.it, consentendo così al Comando di Polizia Locale di registrare nel sistema tutte le targhe dei veicoli autorizzati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Polizia Locale telefonando allo 0432.1272321.