Valanga a Pramollo: c'è una vittima

PONTEBBA – Le intense precipitazioni nevose che dalla mattinata di venerdì 2 febbraio stanno interessando l’Alto Friuli, hanno ‘scaricato’ oltre un metro di neve in quota (e circa la metà nei fondovalle) facendo notevolmente aumentare il rischio valanghe.

Venerdì mattina una slavina si è staccata sui versanti che circondano il Sentiero del Pellegrino, a Camporosso, senza fortunatamente causare feriti. Purtroppo qualche ora dopo, una valanga c’è stata anche nel comprensorio sciistico di Pramollo, dove uno sciatore è stato travolto e ucciso.

A causa del maltempo e della fitta nebbia non ha potuto levarsi in volo l’elicottero, e così i soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi il luogo della slavina. 45 minuti risultati fatali per la vittima, che è stata estratta dalla neve priva di vita. Si tratta di un 56enne di nazionalità austriaca. La slavina si è staccata alle 13.50 e lo sciatore è stato raggiunto dal personale del Soccorso alpino e dalle unità cinofile poco prima delle 15.



Il Cnsas Fvg sconsiglia vivamente a tutti gli appassionati di effettuare escursioni nei prossimi due giorni: troppo alto il rischio valanghe in tutto l’Alto Friuli.