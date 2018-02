Sauris: Der Zahrar Voschankh torna uno dei carnevali più antichi dell'arco alpino

SAURIS - Il Der Zahrar Voschankh – Il Carnevale Saurano è uno dei carnevali più antichi dell'arco alpino. Protagonisti della festa sono il "Rolar" e il "Kheirar». Le due figure percorrono le vie di Sauris accompagnate da un corteo di maschere, che possono essere brutte (Scheintena schembln) o belle (Scheana schembln).

L’evento

Sabato 10 febbraio, le maschere che nascondono il viso dei partecipanti sono di legno. Il corteo prosegue nella notte e, al lume delle lanterne, si inoltra nel bosco per seguire un suggestivo percorso notturno alla volta di un grande falò propiziatorio innalzato in una radura. Ritrovo finale a Sauris di Sotto per degustazione piatti tipici e premiazione delle maschere.

L’intero programma è disponibile qui.