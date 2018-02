SantaEmilia: inaugura il ristorante che porta in Friuli la tradizione dell’Emilia Romagna

UDINE - Inaugurazione per il ristorante SantaEmilia, nuovo locale da poco aperto al Parco Commerciale Terminal Nord. La tradizione dell’Emilia Romagna arriva a Udine, in un ambiente dall’atmosfera accogliente e familiare che ricorda le tipiche osterie delle città lungo la Via Emilia. L’appuntamento è per venerdì 16 febbraio, a partire dalle 18.30, in programma un aperitivo all’insegna del buon cibo e del divertimento.