Red Canzian fa tappa in Fvg con il suo nuovo tour

UDINE - Red Canzian, ex colonna dei Pooh e amatissimo interprete solista, sarà in gara al 68° Festival di Sanremo con il brano 'Ognuno ha il suo racconto', canzone che sarà contenuta nel nuovo album di inediti dell’artista dal titolo 'Testimone del tempo', in uscita ufficiale il prossimo 16 febbraio. Ma le novità riguardanti il cantante, compositore, polistrumentista e produttore discografico originario di Quinto di Treviso non finiscono qui.

Nuovo tour

Da maggio Red sarà infatti in tour nei teatri delle principali città italiane, tra cui Torino, Napoli, Firenze, Roma, Bari, Milano, e Udine, dove sarà protagonista dell’unico concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 7 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il teatro stesso, il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, sono in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro.

Info e punti vendita su www.azalea.it .