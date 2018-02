Auto travolge bicicletta: ferito un 34enne

UDINE – Ennesimo incidente che vede coinvolta una bicicletta in città. E’ successo venerdì mattina in via Marsala, con un 34enne di origini colombiane che è finito in ospedale.

Per ricostruire la dinamica del sinistro è al lavoro la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi. Da quanto si è potuto apprendere una Skoda condotta da un 70enne di Udine, nel tentativo di accedere a un passo carraio, avrebbe travolto la bicicletta con in sella il 34enne.



Quest’ultimo è finito a terra riportando diversi traumi. Soccorso dal personale del 118, è stato portato al Santa Maria della Misericordia.