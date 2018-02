Serie A: il Tavagnacco ospita il Sassuolo

TAVAGNACCO - Comincia l’era Rossi al Tavagnacco, che sabato 3 febbraio ospiterà il Sassuolo per la prima giornata di ritorno della serie A femminile. La partita si giocherà al Comunale di via Tolmezzo alle 14.30 (i possessori del biglietto del match contro la Juventus potranno entrare allo stadio pagando 1 euro). Ad arbitrare l’incontro sarà Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara. All’andata il Tavagnacco si impose con un secco 4 a 0 grazie al poker di Lana Clelland. Le friulane, terze in classifica a 22 punti, arrivano alla sfida con le emiliane dopo due sconfitte consecutive contro Bari e Juventus. Il Sassuolo, penultimo con 7 punti, è reduce da due risultati utili consecutivi: il pareggio contro l’Agsm Verona e la vittoria sul Bari.

«Sabato chiederò alle ragazze di mettere in campo grinta, dedizione e concentrazione – afferma Marco Rossi, che giovedì sera ha diretto il suo primo allenamento –. Non farò stravolgimenti, ma chiederò alle calciatrici di dare il massimo come hanno fatto fin’ora. Mi aspetto un nuovo entusiasmo e un nuovo spirito in squadra: voglio vedere un atteggiamento propositivo e la massima correttezza in campo». Sul modulo di gioco, Rossi ha pochi dubbi: «Solitamente faccio riferimento alle caratteristiche della calciatrici per adottare il modulo migliore. In questo caso, avendo svolto solo un allenamento, senza aver avuto la possibilità di approfondire questioni tattiche, riproporrò il 4-4-2 o il 4-2-3-1 con cui il Tavagnacco ha giocato negli ultimi tempi».

Il nuovo allenatore del Tavagnacco non nasconde una certa emozione nell’esordire, per la seconda volta in pochi anni, sulla panchina gialloblu: «Un po’ di emozione prima della partita ci sarà, ma poi subentrerà la concentrazione della gara», assicura Rossi.

Le altre partite della giornata: Brescia-Pink Bari, Chievo-Res Roma, Ravenna Woman-Empoli Ladies, Fiorentina-Verona (ore 18), Juventus-Atalanta (domenica 4 febbraio).