Cnsas impegnato in due interventi di bonifica dopo il distacco di due valanghe

CHIUSAFORTE – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg è stato impegnato, nella mattinata di sabato, in due interventi di bonifica dopo il distacco di due valanghe. Per fortuna, in quel momento si trovava in zona e quindi, dopo le verifiche del caso, l’allarme è rientrato.



La prima segnalazione è arrivata dalla zona del rifugio Zacchi, dove tra venerdì e sabato sono caduti quasi due metri di neve. Qui una valanga ha invaso la strada che porta alla struttura, che si trova sopra i laghi di Fusine. Il Cnsas ha controllato che nessun escursionista fosse stato ricoperto dalla neve.

Il secondo allarme è scattato poco dopo a Sella Nevea, alle 10.45, per una slavina che ha lambito una delle piste del comprensorio. Il personale del Cnsas e del Soccorso Alpino della Gdf è intervenuto per verificare che nessuno fosse rimasto sotto la neve.