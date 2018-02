Colpo da 20 mila euro in un'abitazione di Udine

UDINE - Un furto di monili per un valore di 20 mila euro è stato compiuto in un'abitazione di Udine.



I ladri hanno aperto la cassaforte dell'abitazione con specifici utensili e hanno rubato i gioielli contenuti all'interno lasciando invece una somma in denaro contante, probabilmente - ritengono gli investigatori - disturbati nella loro azione dall'arrivo di qualcuno.

Il furto è stato scoperto intorno alle 19.30 di venerdì sera dai proprietari dell'abitazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine.