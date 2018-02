Il Movimento 5 Stelle si getta in campagna elettorale con «testa e cuore»

UDINE - Hanno scelto il Caffè Otellio di piazza San Giacomi, i grillini, per presentare i propri candidati a Senato e Camera. Volti per lo più 'sconosciuti' alla politica (salvo rare eccezioni come il consigliere regionale uscente Elena Bianchi), ma determinati a 'cambiare le cose' presentando una 'proposta di governo in grado di cambiare il Paese ma anche i territori'.



Al Senato plurinominale si presentano Stefano Patuanelli, Elena Bianchi, Sandro Varnier, Manuela Batteghi, al Senato uninominali Pietro Neglie e Maria Chiara Santoro, alla Camera plurinominale Sabrina De Carlo, Luca Sut, Viviana Dal Cin, Cesare Luperto, alla Camera uninominali Sabrina De Carlo, Giovanna Scottà, Domenico Balzani, Aulo Cimenti, Vincenzo Zoccano.



«Abbiamo fatto le scelte migliori possibili per presentarci agli elettori con un programma ben definito, chiaro, che porterà al miglioramento della vita per i nostri cittadini - ha chiarito Patuanelli -. A livello locale forse abbiamo qualche problema di visibilità dei candidati, ma sono convinto potremo vincere le elezioni nel Paese e in Fvg». Ogni candidato ha presentato la propria proposta, che spazia dalla scuola alla giustizia, dal lavoro alla famiglia, dalle politiche giovanili alla famiglia. «Il sistema Paese va cambiato - è stato detto alla presentazione - e l'unica forza politica che può farlo è il Movimento 5 Stelle». Un Movimento al servizio del cittadino, «perchè - è stato evidenziato - si governa il Paese insieme alle persone».