Che tempo farà domenica 4 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per la prima domenica di febbraio, prevede cielo da poco nuvoloso a variabile con tempo più soleggiato in montagna.



Nelle ore notturne possibili nebbie sulle zone occidentali di pianura e costa mentre nelle zone innevate sarà probabile la formazione di ghiaccio al suolo.



Farà più freddo, con le temperature che andranno sotto lo zero sia in pianura che in montagna.