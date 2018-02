Pd Fvg: «Da noi proposta credibile, altri vendono 'Paese dei balocchi'»

UDINE - «Il Pd è credibilità, mentre gli altri promettono il Paese dei balocchi». Lo ha affermato oggi a Udine la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, aprendo l’incontro al Caffè Contarena per presentare le candidate e i candidati del Pd alle elezioni politiche del 4 marzo. Grim ha poi aggiunto che «abbiamo rivoluzionato il Paese in un momento difficile e ridato centralità al Fvg con la forza dei fatti, e non possiamo tornare al ’94. Gli altri promettono miracoli, noi invece facciamo. Abbiamo una squadra forte, competente, composta da persone di livello, che sapranno parlare alle elettrici e agli elettori del Fvg con proposte convincenti e serie. Il Paese che non c’è lo lasciamo agli altri».



Ecco chi sono i candidati Fvg

I candidati del Pd in Fvg sono 14. Per la Camera, al proporzionale, Ettore Rosato, Debora Serracchiani, Paolo Coppola e Patrizia Del Col. Nei collegi uninominali: a Trieste Debora Serracchiani, a Gorizia Giorgio Brandolin, a Pordenone Giorgio Zanin, a Udine Bassa Francesco Martines, a Udine Alta Silvana Cremaschi. Al Senato, proporzionale: Tommaso Cerno, Tatiana Rojc, Franco Iacop, Laura Fasiolo. Nei collegi uninominali: a Trieste-Gorizia Riccardo Illy; a Udine-Pordenone Isabella De Monte. Erano assenti, per impegni concomitanti, Giorgio Zanin, Patrizia Del Col e Riccardo Illy.

Le parole di Rosato, Cerno e Serracchiani

Il capogruppo alla Camera Rosato ha ricordato il grande lavoro fatto in Italia in questi anni con le riforme: «Vogliamo essere leali con gli elettori e dire ciò che vogliamo e possiamo fare, non vendere sogni. Vogliamo stringere le mani dei nostri concittadini e fare con loro un patto di lealtà». Cerno, giornalista, ha spiegato di essersi candidato perché «stanco di fischiare dalla tribune. L’ho fatto per venticinque anni, ora voglio mettermi in gioco e proporre le mie idee, perché ho idee chiare, e mi impegnerò in particolare per i diritti, il progresso, l’Europa, partendo dalla mia regione». Serracchiani ha ricordato che «in questa campagna elettorale partiamo rincorrendo, ma in Fvg abbiamo fatto davvero tanto, dai porti agli interporti, dalle ferrovie al recupero di posti di lavoro. Nelle nostre liste non vedo paracadutati: semmai il paracadute è Fontanini».

Nel Pd c'è voglia di rivincita

Isabella De Monte, eurodeputata, ha sottolineato che «abbiamo reso di nuovo l’Italia credibile in Europa e non possiamo permetterci di tornare indietro. Mi impegnerò per portare i contenuti europei in questa campagna elettorale, in particolare i trasporti e il turismo, partendo dai grandi risultati raggiunti in questi anni per il Fvg grazie al lavoro di squadra». Paola Coppla, deputato, ha parlato in particolare del suo campo di competenza, il digitale e l’innovazione, ricordando «gli eccezionali passi in avanti realizzati in questi anni. E’ un lavoro che non possiamo permetterci di disperdere e solo il Pd può farlo». Il sindaco di Palmanova Francesco Martines ha dichiarato: «Sono emozionato e affronterò questa campagna elettorale stando sul territorio, andando nei circoli, tra la gente. Non sarà un’impresa semplice, ma se sono riuscito a portare Palmanova all’Unesco posso anche vincere nel collegio».