Vittoria di rincorsa per la Gsa contro Roseto

UDINE - Torna alla vittoria la Gsa Udine che batte il fanalino di coda Roseto per 80 a 70. Come pronosticato alla vigilia da coach Lardo, il match è stato tutt'altro che facile in virtù di una prestazione positiva degli ospiti che li ha visti quasi ininterrottamente in vantaggio per tre quarti di partita a fronte di una Gsa che a lungo ha lasciato a desiderare per atteggiamento difensivo e per precisione al tiro. Assenti Benevelli (presente a bordo campo con il braccio fasciato dopo l'intervento) e Pinton, con un Veideman che va ancora a corrente alternata, Lardo ha attinto ampiamente dalla sua lunga panchina per riacciuffare gli ospiti che erano andati avanti fino a +12 nei primi due quarti: Nobile (5 assist), Diop (12 punti, 6 rimbalzi) e Mortellaro (12 punti e 10 rimbalzi) sono stati, decisivi nella vittoria friulana. Fondamentali per le ambizioni bianconere i due punti guadagnati con gli abruzzesi in attesa del nuovo turno casalingo di mercoledì con Orzinuovi.

Per la Gsa, che scende in campo con Diop al posto di Benevelli, l'inizio sembra promettente: Veideman segna da tre, dalla distanza e da sotto canestro ed i suoi sette punti spingono i bianconeri sul +4 (9-5). Roseto gira bene la palla, coach Di Paolantonio ruota tutti gli uomini a disposizione ed impatta sul 13 pari con una tripla del lungo Ogide, riuscendo anche ad andare in vantaggio con il canestro allo scadere dell'ex Contento.

Udine torna sopra nel punteggio in apertura di seconda frazione con una tripla di Nobile, ma è un fuoco di paglia perché Roseto piazza un parziale di 14 a 1 (in cui l'unico punto è segnato dalla linea del tiro libero da Bushati) e passa a comandare per 29-40. Gli abruzzesi si divertono dando pure spettacolo con un bel alley-oop sull'asse Carlino – Ogide. Lardo prova a giocare anche con il doppio centro Pellegrino – Mortellaro, ma dall'altra parte il pari ruolo Infante fa quattro punti di fila e si va al riposo con gli ospiti sopra di 10 punti (33-43).

Nella ripresa, si vede una Gsa più attenta in difesa e che un Nobile che si fa preferire a un Veideman con ancora qualche problema di settaggio al tiro. I riflessi sul match sono evidenti: i bianconeri in meno di 5' tornano a condurre dopo un contropiede di Dykes (46-45). Roseto, però, riesce a resistere al ritorno friulano e, con due iniziative personali di Carlino ed una bomba dall'angolo di Venuto, si riporta in un amen sul +6 (53-59).

L'ultima frazione si apre con il 4o fallo di Carlino e con due giocate preziose per i friulani: l'assist di Nobile per il canestro da sotto di Diop e la stoppata siderale di Dykes su Venuto lanciato a canestro. I due punti da sotto di Lupusor realizzati eludendo la difesa su Diop danno l'ultimo vantaggio per gli ospiti (61-64) perché poi Udine realizza il break decisivo di 18 a 1 che decide il match. Una difesa ritrovata e la maggiore consistenza sotto canestro sono decisive nel frangente che vede esaltarsi anche il neoarrivato Bushati con una una delle poche bombe realizzata dai bianconeri (5/24 alla fine). Nel finale in discesa per i bianconeri, c'è ancora da registrare l'espulsione di Carlino per proteste nei confronti degli arbitri.

G.S.A. Udine - Roseto Sharks 80-70 (17-19, 33-43, 53-59)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 16 (6/10, 0/4), Rain Veideman 15 (3/4, 2/5), Ousmane Diop 12 (6/8, 0/1), Chris Mortellaro 12 (5/7, 0/0), Franko Bushati 7 (0/2, 2/6), Francesco Pellegrino 6 (2/5, 0/2), Tommaso Raspino5 (1/2, 0/4), Michele Ferrari 4 (2/3, 0/0), Vittorio Nobile 3 (0/0, 1/2), Andrea La torre 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0), Luigi Cautiero n.e.. All. Lardo.

Roseto Sharks: Andy Ogide 18 (6/9, 2/4), Matt Carlino 10 (2/10, 2/6), Marco Contento 10 (2/6, 2/6), Roberto Marulli 8 (0/3, 2/5), Riccardo Casagrande 8 (2/3, 1/1), Francesco Infante 8 (4/6, 0/0), Federico Zampini4 (2/2, 0/0), Ion Lupusor 2 (1/5, 0/2), Giorgio Di bonaventura 2 (1/3, 0/2), Marco Lusvarghi 0 (0/1, 0/0). All. Di Paolantonio.