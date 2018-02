Valanga si stacca nel Tarvisiano: 8 sciatori travolti

TARVISIO – Inutile lanciare allarmi e inutile che il bollettino valanghe segnali un pericolo 4 su una scala di 5. Ci sono comunque scialpinisti che incuranti di tutto si avventurano fuori pista. Ed ecco che domenica mattina 8 persone sono state travolte da una valanga mentre praticavano freeride in zona Misconca, a Tarvisio. Il fatto è accaduto alle 10 a un'altitudine di 1.600 metri.



Sul posto sono subito intervenuti i volontari del Cnsas e i militari del Soccorso Alpino della Giardia di Finanza con le unità cinofile per estrarre gli sciatori travolti. Sette di loro non avrebbero riportato ferite preoccupanti, uno, invece, tarvisiano (come comunica lo stesso Soccorso Alpino), è stato portato in ospedale con l’elicottero del 118. Sarebbe piuttosto grave.



L'area della valanga è stata bonificata per verificare che nessun altro sia rimasto sotto la neve.