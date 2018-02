Canna fumaria va a fuoco: intossicate due donne

TOLMEZZO – Una canna fumaria sporca o difettosa ha causato l’intossicazione di due donne a Tolmezzo. E’ successo sabato sera, verso le 21, in un’abitazione di via Aldo Moro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento che in poco tempo hanno spento l’incendio che partendo dal camino si stava propagando anche al tetto. Le due donne, una di 32, l’altra di 65 anni, sono rimaste intossicate per aver respirato il fumo dell’incendio. Per questo sono state portate in ospedale per accertamenti da un’ambulanza.

In via Aldo Moro si sono portati anche i carabinieri, che dovranno fare luce sulla vicenda.