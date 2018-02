Con la scusa di fare stretching rubano una borsa

UDINE – Brutto episodio sabato sera in piazzale XXVI Luglio. Una donna è stata derubata della sua borsa. A denunciare l’accaduto sul gruppo Facebook ‘Sei di Udine se…’ è la stessa persona derubata, Ginevra Baiutti.

«Volevo rendere noto che stasera attorno alle 19.40/45 in piazzale XXVI luglio (mentre ero seduta sulla panchina accanto alla fermata del bus) – racconta la donna – un uomo e una donna vestiti da jogging dopo aver temporeggiato facendo ‘stretching’, nel ‘riprendere la corsa’ mi hanno sottratto la borsa con annesso portafoglio dirigendosi velocemente verso parco Moretti’».



A seguire l’appello della signora Ginevra: «Scrivo per allertare chi dovesse trovarsi in una situazione simile e al contempo per ricevere notizie se qualcuno trovasse in zona una borsa taglia grande nera in similpelle con all'interno camice medico azzurro e bianco. Grazie».