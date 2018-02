L'Udinese reagisce allo svantaggio iniziale e riagguanta il Milan

UDINE – In uno stadio Friuli tutto esaurito Udinese e Milan pareggiano per 1 a 1 grazie alle reti di Suso e autogol di Bonucci. Un risultato sostanzialmente giusto, che premia la capacità dei bianconeri di reagire dopo essere andati sotto.

Minuto di silenzio per Azeglio Vicini, che ebbe una breve esperienza da allenatore anche a Udine. Oddo schiera negli 11 titolari il neo acquisto Francesco Zampano, mentre tra le fila del Milan la sorpresa è Andrè Silva dall’inizio.

Milan in vantaggio al 9'

Non passa nemmeno un minuto e Bonaventura già cerca la via della rete con una deviazione su cross dalla destra, ma Bizzarri è attento. Le due squadre, nella prima fase della partita, si affidano ai lanci lunghi, ma senza dar vita ad azioni degne di nota. Il vantaggio del Milan arriva al 9’: missile da fuori area di Suso che colpisce la parte interna dell’incrocio e si insacca. Gol davvero strepitoso quello del numero 8 rossonero, su cui Bizzarri nulla può. La reazione dell’Udinese è affidata a De Paul, che ricevuta palla da Lasagna manda a lato un buon pallone. Al 19’ contropiede dei padroni di casa con Jankto che crossa al centro, Lasagna ci arriva di testa ma la palla finisce a lato. Al 24’ altra occasione per il Milan: la retroguardia bianconera viene scavalcata da un passaggio filtrante, con Andrè Silva che ci trova a tu per tu con Bizzarri. Il numero 9 rossonero, spalle alla porta, tenta il colpo di testa ma il portiere dell’Udinese non si fa sorprendere. Al 27’ è Calhanoglu a provarci, ma il suo tiro termina fuori. Dopo un cartellino giallo per Larsen, l’Udinese si ripropone in avanti con Lasagna che cerca di sorprendere Donnarumma con un tiro dal vertice dell’area piccola, ma il portierone rossonero riesce a deviare in angolo. Un primo tempo vivace con continui capovolgimenti di fronte. Al 43’ ancora Lasagna vicino al pareggio, bravo a girare di testa un cross teso dalla sinistra, con il pallone che sfiora il palo.

Il pareggio arriva al 31'

Nella ripresa, il primo pericolo è per l’Udinese, con Bizzarri che al 6’ rischia di farsi sorprendere da un tiro cross di Suso. Sul capovolgimento di fronte i bianconeri reclamano un rigore per un atterramento in area di Lasagna, ma l’arbitro, dopo il ‘silent check’ del Var, fa riprendere il gioco. L’Udinese insiste e al 12’ mette in apprensione la difesa rossonera su cross da calcio d’angolo. I calciatori di mister Oddo faticano a portarsi dalle parti di Donnarumma e al 19’ è ancora il Milan a rendersi pericoloso con Andrè Silva. Nell’Udinese entra Widmer al posto di Pezzella. I bianconeri provano a sfondare con Behrami e Jankto ma conquistano solo un corner. Oddo manca in campo anche Maxi Lopez al posto di De Paul per tentare di riagguantare il pareggio. Al 23’ il Milan resta in dieci per l’espulsione di Calabria per doppia ammonizione. Udinese pericolosa al 25’, con la palla che viene colpita di testa da Jankto, Donnarumma respinge e Maxi Lopez manca il tap-in. I bianconeri ci credono e si ripresentano in avanti con Lasagna, ma senza fortuna. Entra anche Balic per Behrami. Al 30’ miracolo di Donnarumma su Maxi Lopez e un minuto dopo, al 31’ ecco il pareggio dell’Udinese, con il tiro di Lasagna deviato da Bonucci nella propria porta. Pari meritato per l’Udinese, che stava spingendo mettendo alle corde il Milan. I rossoneri reagiscono e a provarci è Kessiè da distanza ravvicinata, ma Danilo devia in angolo. Le due squadre continuano a riproporsi in avanti rendendosi pericolose prima con Jankto, poi con Kalinic, infine con Bonucci, ma il risultato non cambia.