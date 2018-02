Che tempo farà lunedì 5 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per lunedì 5 febbraio, prevede cielo in genere poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Borino.



Farà ancora piuttosto freddo, con le temperature che andranno sotto lo zero sia in montagna che in pianura. A partire da martedì arriverà sul Fvg una perturbazione che porterà altre neve.