Oddo fa i complimenti ai suoi per «carattere e compattezza»

UDINE - «Sono soddisfatto della reazione e della voglia dei ragazzi». Massimo Oddo commenta così la prestazione dei suoi al termine della partita contro il Milan.



Una sfida che ha visto partire i bianconeri con un insolito 5-4-1. «Siamo partiti con un modulo diverso che abbiamo provato in settimana: ero convinto di riuscire a mettere in difficoltà il Milan con due trequartisti ‘dentro’, ma non ci siamo riusciti. Il mio voleva essere un 3-4-2-1 offensivo, ma ho sbagliato a proporlo in questo momento. Ho capito – chiarisce Oddo – che i ragazzi non sono pronti e recepire qualcosa di nuovo e si è visto soprattutto nel secondo tempo, quando siamo tornati al solito modulo e la squadra ha cominciato a giocare». Una sperimentazione, quindi, rinviata a data da destinarsi. «Sono percorsi che servono a un allenatore», assicura.

Sul fronte delle emozioni per aver affrontato il Milan, Oddo spiega: «Avere al fianco un vecchio amico e di fronte la squadra a cui sarò sempre riconoscente per avermi fatto vincere quello che ho vinto, è stato senza dubbio emozionante. Un momento che mi ha regalato delle sensazioni che spero di rivivere in futuro».