Tir perde il carico sulla strada regionale 463

SAN DANIELE DEL FRIULI - Un tir ha perso il rimorchio sulla strada regionale 463, all'intersezione con la strada provinciale 84 'dei Ponti'. Sulla carreggiata è finito parte del carico, costituito da elementi in legno.



Non ci sono stati feriti e non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di San Daniele. Toccherà agli agenti capire perchè il rimorchio si sia staccato improvvisamente dalla mortrice.



Il fatto è accaduto lunedì mattina verso le 8. Ci sono stati dei disagi al traffico veicolare.