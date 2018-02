Matematica: il ‘Paschini-Linussio’ conquista la finale nazionale

TOLMEZZO - Alla finale femminile delle gare di matematica a squadre, in programma a Cesenatico dal 3 al 6 maggio, ci sarà anche una squadra del Liceo Scientifico dell’Isis ‘Paschini-Linussio’ di Tolmezzo.

Le studentesse

Giulia Toch (Quinta A), Aurora Cagnoni (Quarta A), Aurora De Giudici (Quarta B), Agnese Schiava (Quarta D), Elisa Camol (Terza A), Gemma Intilia (Terza A) e Amanda Cescutti (Seconda A) si sono guadagnate la sfida per il titolo nazionale, vincendo la selezione provinciale organizzata da ‘Mathesis’ il 19 gennaio, in collaborazione con l’Istituto carnico, che per lo svolgimento di molte delle proprie iniziative più innovative si avvale delle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola’ 2014-2020 (‘Pon’).

La gara provinciale

Nelle aule di via Ampezzo, si sono sfidate 60 studentesse, provenienti da 9 scuole della provincia di Udine. La competizione si è svolta contemporaneamente in altre 22 sedi su tutto il territorio italiano e ha visto la partecipazione di oltre 200 squadre, per un totale di quasi 1500 ragazze. Alla provincia di Udine erano abbinate le province di Rovigo, Reggio Emilia e Roma. Un apporto fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa e per la preparazione delle ragazze della Carnia e dell’Alto Friuli, è stato garantito dalla ‘Fondazione Friuli’, nell’ambito del Progetto per il potenziamento delle competenze matematice ‘Phi Quadro’.

Le altre studentesse

Le sette studentesse dell’Isis ‘Paschini-Linussio’ si sono classificate al primo posto non solo a livello provinciale, ma anche nella classifica assoluta. Ottimo anche il risultato conseguito dalla squadra composta dalle studentesse del liceo linguistico e dell’Istituto Tecnico Economico. Alessia Somma (Quinta All), Monica Vascotto e Jessica Moro (Quinta Sia), Anna Dosso (Terza Sia), Katia Pellegrina e Virginia Nodale (Seconda Afm), Marianna Fruch e Nadia Pellegrina (Prima Afm) si sono classificate 24e nella classifica assoluta. Le allieve dell’Isis ‘Paschini-Linussio’ sono state preparate dagli insegnanti Sandro Campigotto, Luca Romanelli e Federico Quagliaro.