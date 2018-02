Premariacco: 48enne muore dopo una lunga lotta contro il male che l'aveva colpita

PREMARIACCO - Una lotta durata dieci anni. Ma lei non si è mai arresa; grintosa, combattiva, determinata: ha lottato fino alla fine. Moglie del titolare dell’aviosuperficie di Premariacco, Giuseppe Agostino, Mirna Garbin, si è spenta a soli 48 anni, nella notte fra sabato 3 e domenica 4 febbraio.

La signora, che lascia anche un figlio, viene descritta come una donna solare, altruista e in grado di coinvolgere tutti con il suo entusiasmo e la sua vitalità. L’intera comunità di Premariacco, come anticipato dal Messaggero Veneto, si stringe attorno alla famiglia della donna. E proprio i congiunti ringraziano tutti i sanitari (di Cividale e Udine) che hanno seguito la donna nel suo luogo e doloroso percorso ospedaliero, precisando come quella offerta a Mirna sia stata un’assistenza andata ben oltre il puro aspetto dell’efficienza medica. I funerali saranno celebrati martedì 6 febbraio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Remanzacco.