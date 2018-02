Prima la lite poi le minacce, i clienti si barricano nel bar: foglio di via per 2 neo-maggiorenni

CIVIDALE - Prima il litigio, quindi le minacce. Serata 'movimentata' a Cividale: non poco spavento per gli avventori di un locale del centro che sono stati costretti a barricarsi all’interno del bar e a chiamare le forze dell’ordine per placare l’ira di due ragazzi.

Il litigio

Erano circa le 3 di notte del 31 gennaio scorso quando la polizia del commissariato di Cividale del Friuli ha ricevuto una chiamata da un locale pubblico del centro. C’era una lite in corso e si chiedeva l’intervento degli agenti per placare gli animi. Per ragioni ancora poco chiare, infatti, due giovani - un 18enne di Portogruaro (Venezia) e uno di quasi 19 anni di Pordenone - hanno iniziato a litigare con degli avventori. Non solo, come anticipato da Il Gazzettino, la banconiera è stata minacciata pesantemente così come altre persone presenti nel locale.

Li hanno buttati fuori

In qualche maniera i clienti del bar sono riusciti a buttarli fuori e si sono barricati all'interno dell'esercizio pubblico in attesa delle forze dell’ordine. Ma i giovani, ormai fuori dal bar, ancora innervositi, hanno iniziato a prendere a calci e pugni la porta per rientrare. Poco dopo, quando è arrivata la polizia ha subito trovato i due e li ha identificati. Fortunatamente nessuno si è fatto male e nonostante calci e pugni, nulla è stato danneggiato. Visto l’atteggiamento dei due è stato però preso un provvedimento urgente: foglio di via per entrambi, non potranno più mettere piede nella città Ducale per due anni.