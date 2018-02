Travolge un carabiniere che lo blocca per un controllo: era ubriaco e senza patente

UDINE - I carabinieri lo fermano: ubriaco e senza patente ne travolge uno, poi si dà alla fuga. 48enne originario di Bergamo, ma da tempo residente a Udine, finisce in manette.

In una manciata di minuti è successo tutto

Tutto è accaduto nel capoluogo friulano poco dopo la mezzanotte della serata fra il 4 e il 5 febbraio. In piazzale Unità d'Italia, una pattuglia dei carabinieri stava effettuando dei controlli. C’era poco traffico, la nottata era tranquilla, poi i militari hanno visto arrivare un veicolo che non procedeva con linearità. Hanno deciso di fermarlo. Uno dei carabinieri ha mostrato la paletta di ordinanza, intimando l’alt. L’auto, una vecchia utilitaria, come anticipato da Il Gazzettino, ha rallentato e sembrava stesse accostando, poi però ha accelerato, con lo specchietto ha preso in pieno il militare che è caduto.

L'arresto

Il collega lo ha aiutato a rialzarsi e presto gli uomini dell’Arma hanno iniziato a inseguire il mezzo, che ha continuato la sua corsa sbandando. Alla fine lo hanno fermano, l’uomo ha cercato di fuggire a piedi, ma era troppo ubriaco e le gambe non lo sorreggevano. Quando lo hanno fermano, ha cercato di colpire i carabinieri. Non contento, ha rifiutato anche l'etilometro e quando i militari gli hanno chiesto la patente, hanno scoperto che gli era stata revocata dalla Prefettura nel 2016. E’ a quel punto che D.M.P., queste le iniziali, è stato arrestato. Processato per direttissima, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, guida senza patente e sotto l'influenza di alcol.