14° Campionato del mondo di Karate per Clubs a Tarvisio

TARVISIO - Il Friuli Venezia Giulia ospiterà ad aprile il 14° Campionato del mondo di Karate per Clubs, il più grande evento 'open' dedicato al karate. L’appuntamento è a Tarvisio sabato 28 e domenica 29 aprile con un evento che fa già registrare un importante primato: per la prima volta saranno presenti, su invito, moltissime federazioni italiane di karate, tra cui come grande novità di questa edizione, la Fijlkam, grazie all’interessamento del consigliere regionale del Coni, Enzo De Denaro e di Roberto Ruberti, responsabile regionale del settore karate, che stanno lavorando insieme a Marco Cavalli e Spartaco Bertoletti per rendere questo evento davvero storico.

Sarà dunque una sorta di prova generale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove il karate farà il proprio esordio a cinque cerchi. A tre mesi dall’evento, i numeri già delineano quello che sarà un evento unico e strategico per il mondo sportivo e per il sistema-accoglienza del Friuli Venezia Giulia: 1.500 atleti, 150 diversi clubda decine nazioni tra cui, in prima fila, l’Italia seguita da Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Russia, Polonia e Giappone, 500 tra arbitri, direttori di gara, tecnici e accompagnatori e infine oltre 1.000 appassionati al seguito.

L’arrivo in Friuli di questo campionato è stato fortemente voluto da Marco Cavalli che insieme al presidente dell’associazione sportiva Nuova Cisa Asd, dott. Andrea Cainero e Spartaco Bertoletti, ha reso possibile l’evento, grazie anche al sostegno della Regione Fvg e di PromoturismoFvg, della Provincia di Udine, del comune di Tarvisio, della camera di commercio di Udine e con la preziosa collaborazione di Publication&Promotion, editore della rivista specializzata Samurai, punto di riferimento per questo sport in Italia che ha sostenuto la 'candidatura' di Tarvisio visto l’esperienza di Nuova Cisa nell’organizzazione di grandi eventi.