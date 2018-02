13^ edizione Gubana Day: è sfida con la Pinsa di Vittorio Veneto

CIVIDALE – Cento anni fa, nel 1918, finiva la Grande Guerra e Vittorio Veneto (l’antica Ceneda-Serravalle) ne è diventata la città simbolo. Per richiamare questo significativo centenario gli organizzatori del concorso Gubana Day-Premio Bepi Tosolini hanno pensato per la 13^ edizione di scegliere come nuovo dolce concorrente della gubana, la ‘pinsa’: prodotta nella cittadina veneta, ma specialità dell’intera Marca trevigiana.

La competizione 'golosa'

Il concorso è in programma dal 2 al 4 marzo al Caffè San Marco di Cividale, organizzatore dell’evento. In particolare, la giuria tecnica si riunirà, a porte chiuse, nello storico locale la sera di venerdì 2 marzo, per assaggiare e valutare i dolci in concorso. Sabato e domenica, invece, saranno gli avventori del San Marco a degustare e votare la specialità preferita.

16 i dolci in concorso

Lunedì 5 marzo si conoscerà il verdetto e si procederà alla premiazione del vincitore. Tra gubane e pinze saranno 16 i dolci in concorso per cui per la giuria tecnica si prefigura un delicato e intenso impegno nell’esaminare i ‘concorrenti’. Anche per ragioni di ospitalità, la presidenza della giuria è stata conferita a Renato Grando, noto esperto di storia e cultura della gastronomia, nato a Conegliano (Tv) dov’è fiduciario del locale convivio di Slow Food. Gli altri componenti sono i gastronauti Elisa Ciot (di Vittorio Veneto) e Sergio Nesich (di Trieste), i giornalisti Stefano Cosma, Giuseppe Longo, Mariarosa Rigotti, Eliana Mogorovich, Gianni Pistrini oltre a Nicol Pisa, titolare della scuola di cucina ‘Mestoli e Padelle' e, di diritto, Lisa Tosolini in rappresentaza delle Distillerie Tosolini di Povoletto, sponsor del concorso.

Punti in comune

I dolci sfidanti hanno in comune la storicità (risalgono al Medioevo le prime attestazioni della loro esistenza) e le umili origini. Anche la pinsa veneta, al pari della gubana, infatti, è una torta rustica dal tipico retaggio contadino. Dolce della tradizione epifanica, chiamata anticamente 'torta della Marantega', ovvero Befana, viene prodotto nella sinistra Piave (Conegliano e Vittorio Veneto) in versione lievitata, diversamente dal resto della Marca dove si produce non lievitata.