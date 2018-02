‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’: successo a Latisana

LATISANA – Si è svolto lo scorso 3 febbraio un nuovo appuntamento con la ‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’. Tutto ha preso il via, nelle prime ore del mattino, con la 10^ Convention Regionale «Special Olympics Fvg». Come precisato da Giuliano Clinori, direttore regionale di Special Olympics, nonchè vicepresidente nazionale di Csen: «É stato un successo sotto tutti i punti di vista. Il nostro scopo è consentire alle famiglie di sapere che una realtà come la nostra esiste. Lavoriamo affinché tutti possano sentirsi inclusi. Ognuno con le sue personali caratteristiche». È stato un appuntamento particolarmente significativo, come lo stesso Clinori ha ricordato, nato ‘sotto il segno’ di ‘Chage the game’: «In occasione degli appuntamenti targati ‘Special Olympics’, infatti, a gareggiare, non saranno solo ragazzi con disabilità, ma le squadre, saranno composte per metà da ragazzi ‘speciali’ e per l’altra parte da normodotati, come siamo soliti definirli. Questo – ha concluso - è possibile grazie a un nuovo regolamento, di cui abbiamo parlato sabato e con il quale puntiamo a consentire a tutti di divertirsi, ma senza differenze. Insomma diamo ‘battaglia’ agli stereotipi e ai pregiudizi». Corale il plauso delle autorità presenti per l’occasione.

Parola alle autorità

Franco Iacop, presidente Consiglio regionale del Fvg, ha ricordato quanto sia stata «un’occasione fondamentale», un esempio perfetto per mostrare che cos’è davvero l’inclusione sociale. Attraverso lo sport questi ragazzi hanno potuto condividere del tempo e mettersi alla prova, mostrando le proprie capacità. Quella di Latisana è stata dunque «un’iniziativa importante per il grande valore sociale che racchiude in sé».

Parole entusiaste anche da Daniele Galizio, sindaco di Latisana, secondo cui «è stata una giornata importante. Quando si partecipa a questi appuntamenti si respira sempre un clima di estrema positività e di gioia. Spero dunque che in futuro ci saranno altri eventi come questo, Latisana è sempre pronta a ospitarli».

Le gare

L’evento, organizzato dalla società sportiva dilettantistica ‘Formazione Sporting Club’ di Latisana, è poi proseguito nel pomeriggio con le prove gratuite (di tennis, karate e aikido, ginnastica artistica, balli caraibici, scherma, judo, a disposizione dei partecipanti anche la sala attrezzi) e quindi con alcuni allenamenti di sport integrato e inclusivo: i protagonisti sono stati dei ragazzi con disabilità che si sono misurati con dei coetanei normodotati. A fine giornata, a tutti i partecipanti è stato consegnato, da parte dei rappresentanti delle istituzioni, un ‘diploma’ di partecipazione all’evento. «Da oltre 9 anni – ha ricordato il direttore di ‘Formazione Sporting Club’, Nicola Di Benedetto - ci occupiamo di disabilità e sport integrato. Siamo convinti che attraverso l’attività sportiva sia possibile promuovere la cultura dell’integrazione e la consapevolezza dell’essere uguali nelle nostre diversità. Il successo di giornate così, ci danno ragione. Speriamo dunque di poter organizzare sempre più appuntamenti come questo. L’appoggio e la sensibilità dimostrata da enti e istituzioni, fino a oggi, non può che farci ben sperare».