Gli eventi in programma martedì 6 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Tileggounastoria

Proseguono anche la prossima settimana gli appuntamenti con le letture per bambini nelle biblioteche cittadine. Martedì 6 febbraio, dalle 17 alle 18, per il ciclo ‘Parole a colori’, i lettori volontari del Club Tileggounastoria faranno tappa nella biblioteca di via Santo Stefano 5. I piccoli partecipanti potranno ascoltare le storie più belle, scelte dal catalogo Nati per leggere. Come di consueto sarà riproposta la collaudata formula che prevede il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale San Lazzaro. La partecipazione è libera ed è dedicata ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Marco Paolini al Giovanni da Udine

È un ritorno molto atteso quello di Marco Paolini al Teatro Nuovo. Dopo Il Sergente (2004), Song 32 (2006) e ITIS Galileo(2012) il grande autore, attore e regista bellunese salirà infatti sul palcoscenico del Giovanni da Udine martedì 6 febbraio alle 20.45 con Le Avventure di Numero Primo, spettacolo scritto a quattro manicon Gianfranco Bettin. Maggior info, qui.

Feng Shui: a Udine un corso pratico e creativo

Alla Libreria Perlanima di Udine (via Pordenone, 58), martedì 6 febbraio, è in programma, alle 20, un appuntamento dedicato al Feng Shui. a condurre la serata ci sarà Anita Clara, operatrice Feng Shui e Space Clearing. I dettagli, qui.

‘Classica all’Uccellis’

Al via a Udine la rassegna concertistica ‘Classica all’Uccellis’ a cura dell'Associazione Chamber Music Trieste: martedì 6 febbraio alle 17.30 nell'Aula Magna del Collegio Educando Uccellis (ingresso da via S. Chiara), il primo di tre concerti selezionati dal direttore artistico Fedra Florit per gli studenti del Liceo Coreutico e per tutti coloro che amano l’ascolto dal vivo.