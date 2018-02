Dok Dall'Ava lancia sul mercato il caviale di prosciutto

SAN DANIELE DEL FRIULI - Nuovo prodotto lanciato sul mercato di tutto il mondo firmato Dok Dall'Ava. Si tratta del nuovo caviale di prosciutto di Dok Dall'Ava, un'idea che conferma lo spirito creativo del noto prosciuttificio di San Daniele del Friuli, sempre pronto a esplorare nuovi orizzonti. Arriva dunque una novità che, rivisitando in chiave diversa un prodotto di grande tradizione come il prosciutto crudo, consolidata 'carta d'identità' di Dok Dall'Ava, prende ora nuove sembianze e viene declinato in forme diverse. Chi lo assaggia, può percorrere strade nuove nella gastronomia più fine e appagante, portando nel piatto inedite consistenze e tutto il rinomato sapore speciale del crudo di San Daniele.



Un prodotto frutto di un anno di lavoro

Sarà presto presente a New York, Los Angeles, Chicago, negli Usa, come nel resto del mondo. Dok Dall'Ava, così, si mette ancora una volta in prima linea nell'avanguardia culinaria e per farlo si affida a una prelibatezza: il caviale di prosciutto. Una delizia frutto di un anno di prove e sperimentazioni, condotte dallo chef Sergio Pontoni, ed ecco il risultato: prosciutto puro disidratato, senza l'utilizzo di altri ingredienti, dal quale si ricava un prodotto ad alto contenuto innovativo, in grado di stimolare la fantasia ai fornelli e regalare ai propri commensali l'emozione dei noti sapori del San Daniele. L'utilizzo del caviale di prosciutto è, infatti, molto versatile: si presta per arricchire i primi piatti.

Dok Dall'Ava, prosciuttificio nato nel 1955, pur forte di una storia di successo lunga oltre 60 anni dimostra di essere un'azienda che non si ferma, ma continua a sperimentare e fare ricerca per offrire il meglio a chi la sceglie. I prodotti trovano sempre maggiori consensi anche al di fuori dei confini nazionali: la quota export nel 2017 si è attestata sul 42%, contro il 35% dell'anno precedente, con un particolare occhio di riguardo per gli Stati Uniti, dove la presenza di Dok Dall'Ava è sempre più consolidata.

Le esportazioni negli Stati Uniti vanno forte

«Crediamo profondamente nel mercato a stelle e strisce - conferma Carlo Dall'Ava, inventore del marchio Dok - il nostro è un brand ormai riconosciuto negli Stati Uniti e di questo andiamo fieri. Il nostro prosciutto piace, simbolo di un luogo, San Daniele (Ud) e del Friuli Venezia Giulia, unici; caratteristica che appartiene anche ad uno dei suoi prodotti di punta: il prosciutto».

Il prosciutto Dok Dall'Ava si trova nelle principali boutique gastronomiche di New York, oltre che in altri Paesi degli Usa, e nei negozi Eataly della grande mela, ed in tutto il resto del mondo, dove viene esportato.