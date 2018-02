Rizzi, il rugbista udinese rimesso in sesto da una clinica 'made in Friuli'

UDINE – E’ stato uno dei protagonisti della Nazionale Italiana di rugby Under 20 nella partita del 6 Nazioni disputata a Gorizia. Lui è il ventenne Antonio Rizzi, udinese, che quella partita non avrebbe dovuto giocarla a causa di un problema a una spalla rimediato qualche giorno prima del match. A rimetterlo in sesto ci ha pensato Nicola Imbriani, fisioterapista del Gruppo Sane di Udine.



Rizzi si era fatto male a una spalla giocando con il suo club, il Petrarca Padova. Un infortunio serio, per il quale gli era stato pronosticato uno stop di 2-3 settimane. «Ho voluto visitare Antonio la sera stessa dell’infortunio – racconta Imbriani – e subito mi sono accorto che non c’era nulla di preoccupante. Dopo una radiografia che ha confermato il mio parere, e due sedute per trattare il dolore della contusione, il giocatore è potuto tornare ad allenarsi». Anche il dolore è sparito in 24 ore e Rizzi è riuscito ad essere protagonista nella sfida contro l’Inghilterra giocata a Gorizia, mettendo a segno 10 punti.

«E’ giusto far sapere che in Friuli e a Udine in particolare esistono eccellenze di questo tipo – aggiunge Imbriani – merito del lavoro e dell’esperienza di un’equipe come quella del Gruppo Sane. Grazie al nostro metodo di cura, Dinamix, ci consideriamo un’eccellenza nel campo della sanità fisioterapica italiana e non solo».