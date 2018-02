Riki annuncia le nuove date del suo tour estivo: una sola tappa in Fvg!

LIGNANO - Prosegue inarrestabile il successo di Riki, venticinquenne cantautore milanese, che dallo scorso giugno a oggi è riuscito nell’impresa di vendere più di 60 mila biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out. A oggi, Riki, è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour ormai sold out da settimane. Proprio per questa ragione, a grande richiesta, l’artista annuncia le nuove date del suo tour estivo, che lo vedrà protagonista nelle piazze, nelle arene e in alcune fra le location di maggior prestigio del nostro paese.

Una sola tappa in Fvg

In Friuli Venezia Giulia è in programma un’unica data, il prossimo 12 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e F&P Group, saranno in vendita a partire dalle 14 di martedì 6 febbraio sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it .