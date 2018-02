Uno sportello per le coppie separate e i papà in difficoltà

UDINE - Uno sportello dove coppie separate ed ex conviventi di di fatto, ma soprattutto tanti papà in difficoltà, possono trovare risposte ai tanti problemi relativi all’affido dei minori.



Si chiama 'Uno spazio per noi' e da questo mese è attivo a Udine presso la Casa del Consumatore, in collaborazione con Federcasalinghe, in via Brigata Re 29. Un avvocato, assieme a un referente delle due associazioni, ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.30, previo appuntamento, darà informazioni anche su conciliazioni, gratuito patrocino, successioni e su tutto ciò che riguarda la famiglia. Tutte le informazioni del caso al numero di telefono 0432 485107.