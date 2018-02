Macron diventa sponsor tecnico dell'Udinese

UDINE – Macron e Udinese Calcio hanno ufficializzato un accordo di sponsorship attivo dalla stagione 2018-19 per una durata di sei anni, fino alla conclusione della stagione 2013-2024. L’accordo, di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, prevede la fornitura dell’abbigliamento tecnico per la prima squadra, per tutto il settore giovanile, per le squadre affiliate e per i giovani atleti dell’Udinese Academy, la visibilità del marchio Macron nell’ambito dei media dell’Udinese e degli spazi pubblicitari della Dacia Arena, oltre all’apertura di un Macron Store all’interno dello stadio (500 metri quadrati ‘sotto’ la Curva Nord), per la vendita di tutto il merchandising del club oltre che dei prodotti delle linee Teamwear, Athleisure e Running&Fitness dedicato ai tifosi dell’Udinese e a tutti gli appassionati di sport. Macron subentrerà ad Hs.

I commenti di Pavanello e Collavino

«Quello con l’Udinese è un progetto a lungo periodo con un club storico del nostro calcio – ha detto Gianluca Pavanello, ceo di Macron –. La nostra filosofia è quella di instaurare con il club un rapporto speciale che vada oltre la fornitura tecnica, perché la storia e la tradizione dell’Udinese sono uno stimolo importante per la realizzazione di capi unici e di altissima qualità sia per chi scende in campo, sia per i tifosi». Un accordo raggiunto, come sottolineato da Pavanello, sei anno dopo il primo contatto avuto con la società bianconera.

«Macron – ha dichiarato il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino – diventa un partner strategico per la nostra società, chiamato a costruire una forte alleanza con la prima squadra e a supportare, con abbigliamento tecnico, tutto il mondo Udinese, composto dagli atleti delle squadre giovanili e dal progetto Academy. Un accordo che riteniamo strategico per lo sviluppo della nostra società e delle nostre attività. Macron – conclude – condivide con Udinese gli obiettivi di crescita e la volontà di eccellere».

Un'impresa partner di molte squadra professionsitiche

Macron è un’azienda bolognese attiva dal 1971, che distribuisce circa il 30% dei suoi prodotti in Italia, il restante 70% all’estero, con un fatturato di 83 milioni di euro (dato 2017). Una realtà che è partner tecnico di Lazio, Bologna, Cagliari e Spal in Italia, Real Sociedad, Levante e Deportivo la Coruna in Spagna e di molti altri club (una cinquantina in tutto, nel calcio ma anche nel basket, nel rugby e nel volley). In chiusura di presentazione, Pavanello ha voluto rassicurare tutti i tifosi bianconeri sulla ‘fisionimia’ delle nuove maglie. «La storia del club sarà mantenuta – ha assicurato –. Ci sarà il rispetto della tradizione con l’aggiunta di caratteristiche di innovazione».