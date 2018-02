Allerta meteo sul Fvg: possibili precipitazioni nevose e fenomeni di gelicidio

FVG - La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emanato una nuova allerta meteo, la quarta del 2018, per la giornata del 7 febbraio (dalla mezzanotte fino alle 23.55). Mercoledì, infatti, sull'Adriatico si formerà una depressione che richiamerà venti di Bora al suolo e aria molto umida e relativamente mite da sud in quota. E' possibile che dalla Slovenia affluisca sul Carso Bora con temperature anche negative.

Cosa attendersi

La situazione più ‘critica’ si registrerà sulla zona Trieste dove saranno probabili precipitazioni in genere moderate e soffierà Bora sostenuta. Sul Carso, oltre i 300 metri circa, di notte e al mattino si potranno avere fasi di neve e non si esclude localmente il gelicidio, in giornata sarà ancora possibile qualche debole nevicata con Bora in calo.