Incidente tra 3 vetture, un autocarro e un camion: c'è una vittima

FVG - Autostrada A23 chiusa, dalle 15 di martedì 6 febbraio, per un incidente che ha visto coinvolte tre autovetture, un autocarro e un autoarticolato.



La dinamica, purtroppo, è sempre la stessa: chi guida non presta attenzione alla strada, non si accorge dei cartelli che segnalano le code, non rallenta, si trova di fronte alla coda all’improvviso e non fa nemmeno in tempo a frenare, ma si schianta sul veicolo fermo davanti. E’ successo così, martedì pomeriggio in A23, nel tratto fra Udine Sud e nodo di Palmanova, in un punto dove non ci sono cantieri né lavori in corso di nessun tipo. C’era traffico e i rallentamenti erano dovuti proprio ai flussi elevati di veicoli. Un furgone che arrivava da Udine ha centrato un’auto innescando un tamponamento a catena. Una delle vetture è finita sotto l’autoarticolato che la precedeva.



Tragico il bilancio: una persona è deceduta (si tratta di una giovane donna di 33 anni residente a Tolmezzo) e due sono rimaste ferite gravemente. Estratte dalle lamiere sono state trasportate in ospedale con l’elisoccorso (una a Udine, l'altra a Cattinara). Chiusa l’autostrada A23 in direzione nodo di Palmanova dalle 15 circa. Chiuso lo svincolo in entrata a Udine Sud e istituita l’uscita obbligatoria a Udine Sud per chi proviene da Tarvisio. Alle 17 le operazioni di rimozione dei mezzi sono durate tre ore, con il tratto di A23 che è stato riaperto al traffico alle 18.