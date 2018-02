Prestipay: a Udine la chiusura del tour di presentazione

UDINE - Il road show per la presentazione del nuovo servizio di credito al consumo di Cassa Centrale Banca si è concluso oggi ad Udine. Paolo Massarutto, direttore di Prestipay con Paolo Stella, responsabile commerciale hanno incontrato i rappresentanti delle banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. «Siamo molto soddisfatti dei primdati. Dopo poche settimane di sperimentazione abbiamo chiuso il mese di gennaio erogando più di 10 milioni di euro – ha sottolineato Massarutto – i primi giorni del mese di febbraio indicano che il risultato già ottimo sarà migliorato».

Segnali di ripresa

I vantaggi del nuovo servizio, che arricchisce l’offerta di servizi promossi da Cassa Centrale Banca sono stati illustrati da Paolo Stella. I primi segnali di ripresa, è stato osservato, sono confermati anche dal credito al consumo. E’ un termometro importante che oggi misura una crescita di circa il 12% sui prestiti personali rispetto al 2017. Aumenta anche l’importo medio finanziato che nel segmento dei prestiti personali nel 2017 ha raggiunto quota 12.500 euro.

Un mercato in grande crescita sempre più strategico

Tutte le Bcc, Casse Rurali e Raiffeisen aderenti al gruppo Ccb sono già convenzionate. Il mercato, sempre in evoluzione, chiede risposte efficaci e tempestive. Offriamo un servizio eccellente in tempi molto rapidi– ha ricordato Massarutto – per la delibera bastano in media 4 ore dalla richiesta di finanziamento e mezza giornata per l’accreditamento dell’importo sul conto corrente». L’importo erogabile va da un minimo di 1.500 a un massimo 50 mila euro da rimborsare in rate tra i 12 e i 100 mesi. Le soluzioni di finanziamento spaziano dai prestiti personali alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ai prestiti con opzioni di flessibilità.

Qualsiasi tipologia di spesa

Prestipay può essere utilizzato per qualsiasi tipologia di spesa personale o acquisto di beni semidurevoli. Possono accedere al servizio tutti i clienti delle banche in grado di dimostrare la capacità di rimborso. Non sono richieste particolari garanzie. E’ sufficiente il cedolino dello stipendio, della pensione o la dichiarazione dei redditi o Unico. L’obiettivo, nei prossimi mesi, al passo con l’evoluzione tecnologica e dei modelli bancari, l’avvio del portale di servizio sul web.