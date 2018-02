Gli eventi in programma mercoledì 7 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Ebbri d’Arte

Domani mercoledì 7 febbraio secondo appuntamento con Ebbri d’Arte, il nuovo ciclo ideato dal Visionario con il sostegno di impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano. La serata inizierà alle 19.30 al bistrò del Visionario con un aperitivo che vedrà protagonisti l’Azienda Agricola Specogna con ben due i vini proposti per l’occasione (un Pinot Grigio Ramato 2016 e un Sauvignon Duality) e Molino Moras, Il Campo Incantato e La di Cjastelan con una degustazione di alcuni dei loro prodotti. A seguire, alle ore 20.30 sul grande schermo della sala Astra, ‘Alla ricerca di Van Gogh’, Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘Musei, arte e cultura: raccontiamoli social’

Sarà il Museo Friulano di Storia Naturale in via Sabbadini a Udine ad accogliere, domani, 7 febbraio, a partire dalle 9.30, il convegno ‘Musei, arte e cultura: raccontiamoli social’ organizzato, in occasione della Settimana dell'Amministrazione Aperta, dall’associazione PA social in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Udine.

Pieri Menis, Ricuarts di frut

Serata speciale con la Cineteca del Friuli e con il regista gemonese Lauro Pittini mercoledì 7 febbraio, alle ore 21.00, al Cinema Sociale di Gemona, per la prima presentazione al pubblico della nuova edizione di Pieri Menis, Ricuarts di frut, il mediometraggio in lingua friulana dedicato alla figura dello storico, narratore e scrittore buiese Pietro Menis (1892-1979). Uscito per la prima volta nel 1999, il film è ora disponibile nella versione dvd pubblicata dalla Cineteca, costantemente impegnata, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, nell'attività di recupero della cinematografia friulana. Pieri Menis è stato rimontato in digitale dal girato originale, con l'aggiunta di alcune inquadrature, e corredato di sottotitoli in italiano, inglese e tedesco. Il dvd è accompagnato da un lungo saggio introduttivo di Carlo Gaberscek.

L'Ora delle storie

Sarà Lorenzo Cantoni, ex capo reparto dei Vigili del Fuoco di Udine, l'ospite del prossimo appuntamento de ‘L'Ora delle Storie’ in programma mercoledì 7 febbraio alle 17 alla sezione Ragazzi della biblioteca comunale ‘Joppi’. Mascotte dell'incontro, non poteva che essere il leggendario personaggio dei cartoni animali, il beniamino ‘Grisù, il draghetto pompiere’. Cantoni, che da sempre si occupa di relazioni con le scuole per raccontare la professione del vigile del fuoco, sarà alla Joppi per parlare della prevenzione e della sicurezza e di come si attivano i soccorsi, proponendo anche momenti di gioco e laboratori didattici. Durante l’incontro, il pompiere mostrerà ai bambini delle slide e racconterà la storia, scritta da lui, sulla nascita dell’estintore. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita. Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 04321272585, www.sbhu.it.

‘Pomeriggi Orticoli’

Mercoledì 7 febbraio, il focus del nuovo appuntamento di ‘Pomeriggi Orticoli’sarà intorno agli aspetti fitosanitari. Raffaella Benedetti parlerà dei principali parassiti del suolo, Renato Danielis dei controlli delle malerbe sull’aglio, Elena Valent degli innovativi metodi di controllo dei nematodi sulla lattuga e concluderà l’incontro Costantino Cattivello con un intervento sui portainnesti del pomodoro per il controllo dei parassiti radicali. Maggiori info, qui.

Tosca: Dramma, passione e musica al cinema Centrale

Dramma, passione e musica meravigliosa: Tosca, il capolavoro operistico di Giacomo Puccini arriva mercoledì 7 febbraio, alle 20.15, sul grande schermo del cinema Centrale, in diretta live dalla Royal Opera House di Londra! Dan Ettinger dirige un cast stellare guidato da Adrianne Pieczonka, Joseph Calleja e Gerald Finley. La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema (biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro). Maggiori info, qui.

‘La scienza va a teatro’

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 7 febbraio, alle 18, la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del libro ‘La scienza va a teatro’ di Giuseppe O. Longo. Il volume, che contiene anche un saggio di Paolo Quazzolo, è uscito l’anno scorso a Trieste da EUT, Edizioni Università di Trieste. Durante l'incontro dialogheranno con l’autore Mario Turello e il curatore del libro Walter Chiereghin.