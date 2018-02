Cultura: 1,3 milioni di euro per nuove imprese creative e turistiche

FVG - C'è tempo fino al 13 marzo per accedere alle sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione di nuove imprese culturali, creative e turistiche. Il bando è inserito nel programma Por Fesr 2014-20 (linea di intervento 2.1.b.1) ed ha una dotazione finanziaria di 1,3 milioni di euro. I contenuti dei progetti ammissibili e le modalità di accesso al bando sono state illustrate a Udine dall'assessore regionale alla Cultura, alla presenza di un centinaio di operatori culturali potenzialmente interessati. Il bando punta a cogliere opportunità di sviluppo del mondo culturale in un'ampia fascia di offerta privata che attiene ai servizi alla cultura. In Friuli Venezia Giulia la spesa per ingressi culturali (accessi a teatri, musei, cinema, etc.) ammonta a 30 milioni di euro, a fronte dei quali la capacità di spesa del pubblico che fruisce di offerta culturale è stimata in tre volte tanto.



Chi può presentare domanda

Il bando mira quindi a sostenere idee provenienti dai privati che possano intercettare questa potenziale fetta di investimenti e mantenerla sul territorio regionale. Sono pertanto destinatari del bando gli aspiranti imprenditori in qualità di persone fisiche (singole o in team di progetto) o soggetti di diritto privato, diversi da persone fisiche, senza finalità di lucro che si assumono l'impegno a costituire impresa nel territorio regionale entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell'operazione. Sono incluse tra i beneficiari anche le imprese culturali e creative e le imprese turistiche iscritte alla Camera di commercio da meno di due anni alla data del 11 dicembre 2017. Inoltre, possono accedere al bando associazioni e fondazioni anch'esse iscritte al Rea (Repertorio economico amministrativo) della Camera di commercio da meno di 24 mesi e i liberi professionisti che abbiano aperto l'attività da meno di due anni. La sede legale della nuova impresa deve essere aperta sul territorio regionale. I progetti ammissibili devono avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi e ciascun candidato può presentare un solo progetto a valere sul bando.



Al massimo si possono ricevere 65 mila euro

Il programma personalizzato di pre-incubazione e incubazione d'impresa prevede il sostegno a due tipologie di servizi: servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale (assistenza manageriale, assistenza tecnica, supporto alla ricerca di fonti di finanziamento, ricerca di locali attrezzati) e servizi accessori (consulenza, leasing e noleggio attrezzature, prestazioni e lavorazioni, beni immateriali). Ogni operazione può ottenere una sovvenzione di 65 mila euro complessivi, di cui una parte compresa tra 21 mila e 30 mila euro per i servizi di sviluppo e la restante parte per i servizi di natura accessoria. All'acquisizione dei servizi provvede Area Science Park in qualità di responsabile di coordinamento tecnico operativo, mentre i servizi di supporto saranno erogati dagli incubatori certificati regionali che sono stati individuati in Bic Incubatori Fvg Spa di Trieste, Friuli Innovazione di Udine, Innovation Factory di Area Science Park, Polo tecnologico di Pordenone Andrea Galvani. In questo modo saranno finanziati una ventina di progetti, inseriti in una graduatoria generale stilata tra tutti i progetti ammissibili, considerando alcuni criteri premiali, tra cui l'internazionalità, l'imprenditoria femminile, l'imprenditoria giovanile, la partecipazione di persone disabili. Maggiori informazioni sul sito della Regione, area Cultura e Sport, sezione Por Fesr 2014-20.