Due donne investite sulle strisce in viale Ungheria e a Santa Caterina

UDINE – Una donna di 40 anni, residente a Udine, è stata investita martedì mattina in viale Ungheria mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Un episodio che si è ripetuto qualche ora dopo a Santa Caterina: in questo caso a essere investita è stata una 70enne, travolta da un'auto che si era fermata per farla passare ma che è stata tamponata.



Come riferito dagli agenti della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti per i rilievi, nel primo sinistro una Lancia Y ha urtato la donna intenta ad attraversare sulle strisce all’altezza del civico 70, facendola cadere a terra. La conducente della vettura si è fermata a prestare soccorso. Il pedone è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza.

Nel secondo incidente, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferita all'ospedale Santa Maria dell Misericordia, riportando la frattura di una caviglia. Sul posto la Polizia stradale.