TARCENTO - Cade da un’altezza di tre metri e sbatte la testa. 37enne finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto a Tarcento nel pomeriggio del 6 febbraio, in via Sottocolle Verzan. L’uomo era salito su una scala per togliere un’insegna, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto, battendo la testa a terra.

Veloci i soccorsi

A soccorrerlo, in un primo momento, sono state le persone che si trovavano nella zona, allertate dal rumore avvertito dopo la caduta dell’uomo che, a causa del forte colpo preso in testa cadendo sul porfido che ricopre la pavimentazione, è rimasto fermo per qualche minuto sul marciapiede in stato confusionale. Rapida anche la chiamata al numero unico di emergenza, 112, che ha inviato in zona un’ambulanza e l’elicottero partito da Campoformido. Il ferito è stato quindi portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo è stato ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi.